Expareja de Miguel Bosé interpone hoy demanda y reclama reunión familiar

Gabriel Ortolá, abogado del escultor Nacho Palau, presentará hoy la demanda contra el cantante Miguel Bosé en la que reclama la reunión familiar de los cuatro hijos y poder seguir compartiendo los cuidados y la educación de los mismos, tal y como lo hizo hasta antes de la separación.

Tras romper su relación con Palau, Miguel Bosé se fue a vivir a México con dos de los niños mientras que su ex pareja se quedó con los otros dos. El escultor, quien convivió con Bosé por 26 años, considera que los niños, aunque no son hermanos de sangre, sí se han criado como tal y que por lo tanto deberían seguir juntos. Ahora, su abogado defenderá el concepto de "allegado" (un término que contempla el Código Civil) para solicitar al juez que los pequeños sigan teniendo relación entre ellos y que el escultor también pueda seguir actuando como padre. Bosé, considera que Palau no tiene ningún derecho a ello.

Para los abogados, la demanda es todo un reto, pues en el pleito habrá que tener en cuenta dónde están inscritos los niños tras su nacimiento y qué relación tienen Bosé y Palau con los hijos de cada uno. También jugará un papel importante los países en los que han vivido.

Lo cierto es que Miguel Bosé viajó a México a mediados de agosto y sus dos hijos asisten a la escuela. Los otros dos se encuentran en España con Palau. Pero desde que llegaron al mundo en 2011, los cuatro se han educado juntos. Han vivido como una familia primero en Madrid y luego en Panamá, hasta que hace unos meses se produjo la separación de los padres.

Tras la demanda de Palau queda esperar la contestación de los abogados de Miguel Bosé que, hasta ahora no se han pronunciado.