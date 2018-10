BTS: película 'Burn the stage' de la banda coreana ya tiene fecha de estreno [FOTOS]

La banda surcoreana BTS tendrá su primera película. La exitosa boyband estrenará su primer largometraje el próximo 15 de noviembre, tras lograr popularidad a nivel internacional con sus temas musicales.

Los rumores sobre la película de BTS empezaron a inicios de octubre y ahora la revista Variety confirmó que la película de la banda surcoreana tendrá un lanzamiento limitado en los cines de diferentes países. Las entradas se podrán adquirir el 22 de octubre en el sitio web de la película.

‘Burn the stage: The movie’ seguirá a la banda coreana BTS durante su gira ‘Live Tilogy Episode III The Wings’ realizada en el 2017, la cual cautivó a más de 550 mil fans a lo largo de 40 conciertos en 19 ciudades.

La película tiene como base la serie de YouTube que lleva el mismo nombre y que se lanzó con anterioridad. Sin embargo, se le han agregado imágenes de sus presentaciones en vivo y algunas otras del detrás de cámara de las grabaciones, pues se verán entrevistas a los miembros de la banda RM, Jimin, Jin, Suga, J-Hope, V y Jung Kook.

Como se sabe BTS (Beyond the scene) ha realizado dos giras mundiales y ha tenido éxito con sus dos discos musicales incluyendo “Love Yourself: Tear”.

Asimismo, BTS este año logró un récord al convertiste en los primeros artistas coreanos en presentarse y llenar el estadio Citi Field de Nueva York.

Cabe señalar que actualmente BTS se encuentra de gira en Europa y próximamente se dirigirán a Asia tras culminar su fase por América del Norte.