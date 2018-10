Magaly Medina deja contundente mensaje a agresora de Metropolitano [FOTO]

Magaly Medina no pudo ser ajena a la reciente incidencia ocurrida en el Metropolitano, la misma que fue difundida por un usuario de Facebook que registró el momento en que dos pasajeros testificaban en contra de la mujer que fue denunciada en redes sociales por haberlos agredido físicamente.

"¿Qué le está pasando a los peruanos? Parecen ir por la vida llenos de ira y odio contenidos y se muestran violentos, incluso, sin provocación alguna", escribió Magaly Medina en su cuenta de Twitter, donde generó diversas reacciones.

"Los peruanos nos hemos vuelto 'fosforitos' a tal punto de crear ídolos de barro", "Estas situaciones se han dado siempre y otras peores. No se deberían seguir dando", "Es fácil ser sereno de espíritu cuando vives en una burbuja", "La gente sube y te dice 'levántate, tengo más de 50'. Me ha pasado y tengo 51", fueron algunas de las opiniones que le hicieron llegar a la polémica periodista Magaly Medina en su reciente publicación.

La información que circula en redes sociales es que, la fémina, quien aún no ha sido identificada, habría tenido unos intercambios verbales con el denunciante, quien asegura que la mujer golpeó a dos personas más en el Metropolitano. Los hechos ocurrieron en la estación Izaguirre en horas de la mañana (15 de octubre).

"Yo no le respondí, pero sí llamé al orientador y sucede todo lo que ven en el video. No sé el nombre de la chica, pero ahora me encuentro en la comisaría poniendo la denuncia", argumentó Cabello Ángel, uno de los usuarios del Metropolitano que habría resultado herido en en el servicio de transporte.

(Foto: Twitter)

¡Aquí el polémico video de la denuncia en el Metropolitano!