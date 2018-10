Tilsa Lozano anuncia ruptura y Blanca Rodríguez ¿manda indirecta?

Tilsa Lozano, actual jurado de "Los 4 finalistas, baile", dio a conocer el fin de su relación con Miguel Hidalgo, el padre de sus dos hijos, semanas después de haber visto el ‘ampay’ que él protagonizó en una discoteca.

Según el diario Ojo, la figura pública reveló que está disfrutando su soltería y de sus hijos. "La soltería me ha sentado. No hay nada más lindo que estar con mis hijos. Mi vida es así, mi trabajo y ellos. Desde que me volví mamá, son el centro de mi vida", manifestó Lozano.

Tilsa recibió el respaldo de sus seguidores y al parecer tan bien una indirecta de parte de la empresaria Blanca Rodríguez, pareja del futbolista peruano Juan Manuel Vargas.

Vía Instagram, ​Blanca Rodríguez compartió una fotografía de ella junto al futbolista de Universitario y sus cinco menores hijos. Lo que parecía solo una tierna publicación, terminó en los portales de espectáculos.

¿Qué pasó? La leyenda de Blanca Rodríguez causó suspicacia debido a que para muchos cibernautas, su mensaje fue una indirecta para Tilsa Lozano. “¡Mi team! Los amo hasta Dios #Insieme Todos tenemos lo que merecemos”, fue lo que escribió junto a la fotografía familiar.

Así como hubo comentarios positivos que resaltan la hermosa familia que ha formado Blanca Rodríguez con Juan Manuel Vargas, otros le recordaron a la ex ‘conejita’.

Debido a que su mensaje fue interpretado como una indirecta a Tilsa Lozano, la pareja de

Juan Manuel Vargas optó por cambiar la descripción. “¡Mi team! Los amo hasta Dios #insieme”, se lee ahora.