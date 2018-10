Hija de Maradona genera polémica al revelar fobia

La hija del polémico Diego Armando Maradona, se prepara para vivir el que sea, tal vez, el momento más emocionante de su vida: ser madre. Para Dalma Maradona, quien lleva cuatro meses y medio de gestación, producto de su relación con Andrés Caldarelli, lo que está viviendo aún no lo puede digerir. Dice tener muchos miedos, propios de una madre primeriza. La actriz y conductora, se presentó en el programa 'Cortá por Lozano' (Telefé) y habló de cómo está viviendo esta etapa de su vida.

"El parto me da pánico, quiero que me den todo para no sufrir. Igual, me gustaría intentar el parto natural", comenzó contando. Luego, desestimo la idea de que su esposo ingrese a la sala de parto, aunque no le será sencillo. "No quiero ni que entre Andrés. Digo, ¿es necesario que te vean en ese lugar, en ese momento tan vulnerable? Igual, él me dijo que va a entrar igual. No quiero que mire nada, es súper denigrante". Además, comparó su parto, con el que vivió su hermana, cuando nació Benjamín. "Ella tuvo parto natural y en un minuto. Espero tener la misma suerte. Pero bueno, si me preguntas por el parto, me da miedo".

Dalma, también ha revelado que le tiene fobia a los pies. "Antes del embarazo, ya era bastante asquerosita con los olores, con los pies...", dijo." ¿Y cómo vas a hacer con los pies de tu bebé?", indagó la conductora. Y ella confesó, preocupada: "Creo que no voy a tener problema hasta que sea grande, hasta que sea un pie ¡asco! Te juro... (Darles besitos) lejos de ser una cosa amorosa, me parece un asco tremendo", dijo ante el asombro de los presentes en el set de televisión.