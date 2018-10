¿Thaisa Leal y Paolo Guerrero se casan? Jefferson Farfán emociona con revelador mensaje

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán estuvieron ausentes en el último partido de la selección peruana contra su par de Chile, sin embargo acapararon los titulares por hacer algunas revelaciones en Instagram.

Luego que Paolo Guerrero compartiera en su Instagram una fotografía de él junto a Roberto Guizasola en el día de su boda, el ‘Depredador’ no se imaginó que Jefferson Farfán haría de las suyas, una vez más.

“Felicidades a un hermano, amigo, compañero. Te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida”, fue el mensaje de felicitación de Paolo Guerrero a Roberto Guizasola, con quien estuvo en las divisiones menores del club Alianza Lima, junto al hashtag #senosfueunomas

No pasó ni una hora de la publicación y la ‘Foquita’ se hizo presente en la sección de comentarios. El futbolista del Lokomotiv sorprendió a propios y extraños al dejar entrever que el capitán de la selección peruana estaría próximo a casarse con su novia, la bella brasileña Thaisa Leal.



“Hermano están que se nos caen nuestros soldados. Ahora dentro de poco te me vas tú también y me quedo solo”, señaló Jefferson Farfán en la reciente publicación de Paolo Guerrero en su Instagram, donde es seguido por más de dos millones 700 mil personas.

El hijo de Doña Peta no se quedó con los brazos cruzados y se vengó de su gran amigo por haber revelado lo que sería su gran secreto. El ‘Depredador no tuvo mejor idea que recordarle a Yahaira Plasencia, expareja de Farfán.

"Jefferson Farfán eres el próximo con la Yaha", fue lo que escribió Paolo Guerrero a manera de defens. Al parecer el futbolista del Lokomotiv no supo qué más decir y optó por el silencio.

Lo único cierto es que ni Paolo ni Thaísa han hecho público algún plan de matrimonio. Por el momento, Guerrero se encuentra en Lima se encuentra disfrutando de su familia y amigos cercanos, mientras que Leal está en Brasil acompañando a su madre, quien padece de cáncer.

Thaisa Leal y Paolo Guerrero mantienen una relación amorosa desde junio del 2017. El futbolista y la nutricionista se conocieron en Río de Janeiro, donde el peruano se seguía desarrollando como un deportista profesional, sin embargo tuvo que dejar lo que le apasiona por una sanción del TAS.