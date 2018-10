J Balvin le da tremendo beso a Nicky Jam y fans quedan consternados [FOTO]

El reggaetonero J Balvin no escatimó en demostrarle cuánto lo quiere a Nicky Jam y como muestra de su gran afecto le dio tremendo beso que desató los "celos" entre sus millones de fanáticas que tiene en Instagram, donde fue difundida la fotografía que acaparó la atención de muchos usuarios.

La imagen en mención fue difundida por Telemundo con la siguiente descripción en su perfil oficial de Instagram: "Búscate a un amigo que te quiera tanto como J Balvin quiere a Nicky Jam ¡Etiqueta al tuyo!".

Tras la publicación, diversos usuarios de Instagram y fans de J Balvin se pronunciaron sobre el particular con diversos mensajes: "No se ve bien que un hombre bese a otro, salvo que sea padre e hijo o hermanos", "Mi abuelo los llamaba de otra forma", "En el mismo concierto ya le veo con cartera de mujer", "Eso si es amor del bueno, mis amores", "¿Si dar un beso con amor y respeto a otro es llamarse homosexual; Dios, no sé que soy".

En la imagen publicada por Telemundo se le ve a Nicky Jam con una gorra negra, un gran collar de oro y a su amigo J Balvin dándole tremendo beso en la mejilla que desencadenó más de un sentimiento entre sus diversos seguidores.

Como se recuerda, diversos artistas tales como Maluma, J Balvin , Marc Anthony, Nicky Jam han protagonizado este tipo de escenas como muestra de respeto, cariño y amistad; sin embargo, algunos usuarios de redes sociales siempre han tenido distintas reacciones sobre el particular e incluso les han dejado fuertes calificativos.

(Foto: Telemundo)

(Foto: Instagram)