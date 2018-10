¿Lady Gaga podría aspirar a un premio Óscar por 'Nace una estrella'?

Tras el esperado estreno de 'Nace una estrella', que marca el regreso a la actuación de Lady Gaga, las primeras críticas empezaron a salir, donde la extravagante artista no queda nada mal. Y es que las primeras señales indican que su esfuerzo rindió frutos. La cinta, ha recibido reseñas sólidas. Incluso, se habla de nominaciones al Oscar para Bradley Cooper y Gaga y mejor película y director.

Ante ello, Gaga ha dejó claro que no se está creyendo todos los rumores en torno al filme… Aún no. "No leo las reseñas", insistió. "Solo me siento muy honrada de estar con estos seres humanos tan talentosos, amables y encantadores que ahora felizmente puedo llamar amigos". En la versión más reciente de 'Nace una estrella', la excéntrica cantante interpreta a una joven e insegura actriz y cantante que se enamora de una superestrella de la música, Jackson Maine (Cooper). Conforme su carrera despega, la de él comienza a caer a causa de la edad y el alcohol. Cooper debuta como director. También escribió el guion junto con Eric Roth, ganador del Oscar por 'Forrest Gump'.

Gaga, recuerda que cuando conoció a Bradley Cooper, él tocó su rostro. "Me dijo que no quería que me pusiera maquillaje", recordó Gaga riendo. "Estaba tratando de engañarlo con mi maquillaje 'natural'. Antes de decir una sola palabra, me miró, tomó un pañuelo húmedo y me limpió la cara. La toallita se puso café por la base y el corrector". "Debes quitártelo todo", insistió Cooper. "Quítatelo todo".Se volvió una metáfora para la manera en que Gaga tuvo que despojarse de sus artificios escénicos para interpretar a Ally, una música en ciernes, la encarnación más reciente de la novata previamente interpretada por Janet Gaynor, Judy Garland y Barbra Streisand.