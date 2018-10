Reconocido periodista de Panamericana Televisión confiesa homosexualidad

El reconocido periodista de Panamericana Televisión, Paco Flores confesó por medio de sus redes sociales su homosexualidad.

Esto ocurrió ante la celebración por el “Día de salir del closet” ayer 11 de octubre, por ello, el conductor de 24 Horas Edición Medio Día no dudó en compartir un íntimo mensaje en su cuenta de Twitter.

“Hoy es 11 de octubre #ComingOutDay o #DíaDeSalirDelCloset. Por este tuit, probablemente me lluevan un cerro de insultos, críticas e insultos, pero ¿saben qué? ¡No me importa! Porque el mundo es más bonito fuera del closet que dentro. No tengan miedo, no están solos”, escribió.

Su mensaje en respaldo a toda la comunidad LGTBI, demuestra que poco le importa las críticas de lo demás y que solo quiere vivir feliz.

En su cuenta oficial de Instagram, Paco Flores subió una fotografía con el mismo mensaje, y recibió el apoyo de sus seguidores ante el anuncio que había hecho. Otros se sintieron identificados y contaron su historia.

“No es hablar de Gay o Lesbiana y la infinidad de términos, estamos hablando de personas como tu o como yo, por lo tanto es afirmar que somos PERSONAS iguales aquí o allá!”, “Mi familia y amigos saben que soy gay. Pero acabo de darme cuenta de que en realidad nunca le he dicho a nadie las palabras "soy gay", se observa en los comentarios de Instagram.

Además, el periodista grabó un spot para una organización llamada “Más Igualdad Perú”, y su mensaje principal fue: “No tengas miedo”.

Es así, como Paco Flores quiere ayudar a las personas para que puedan defender su orientación sexual sin ser juzgados por las personas. Recordemos, que mediante redes sociales se da el mayor ataque a la comunidad LGTBI.