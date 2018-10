Yo Soy: imitadora de Camila Cabello llega al casting y resultado final sorprende

'Yo Soy' comenzó una nueva temporada y como acostumbra el programa de Latina, el reality arrancó con un extenso casting por todo el Perú para conseguir a los mejores imitadores del país. En esta ocasión, una dulce jovencita llegó a la audición muy entusiasmada para imitar a la cantante Camila Cabello.

La imitadora de Camila Cabello comenzó su casting muy sonriente, detalle que agradó mucho al jurado. La jovencita decidió entonar la letra de 'Havana', exitosa canción de Camila Cabello.

La jovencita identificada como Betsy Santillán se escuchó entonada al inicio del casting, pero conforme iban pasando los segundo, ella mostró un claro nerviosismo, detalle que no le permitió demostrar su verdadero talento.

Finalmente la estudiante de ingeniería civil no pasó la prueba pese a su entrega. Magdyel Ugaz fue la encargada de decir que la joven soñadora no pasó se acercó a la imitación y señaló: "Betsy linda tienes mucho talento, carisma y una linda voz, pero no vemos al personaje. Todavía estás como muy tímida. Esta vez te voy a decir que no".

Maricarmen Marín también coincidió con su colega Magdyel Ugaz y le dijo que no a la imitadora de Camila Cabello: "Con todo el amor del mundo, yo también te voy a decir que no. Practica mucho y regresa cuando quieras".

Finalmente, Ricardo Morán dio el último comentario y dejó entrever que la imitadora de Camila Cabello debería dedicarse a su carrera de ingeniería civil y no al canto. "El mundo necesita muchos ingenieros y estás en el camino correcto", sentenció.