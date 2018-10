Katy Perry anunció que se retira de la música [VIDEO]

Katy Perry se hizo popular por su gran éxito “I Kissed A Girl”, desde ese momento no paró y se convirtió en una de las mejores cantantes de la escena pop mundial.

Sin embargo, no todo fue felicidad en la carrera de Katy Perry, su último disco “Witness” no tuvo la acogida que ella esperaba, incluso reveló hace un tiempo que pensó en suicidarse.

La cantante de 33 años dio una reciente entrevista para la revista estadounidense Footwear News, comentó sobre su línea de zapatos, de su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y otros temas más.

Pero hubo un argumento que dejó impactados a sus seguidores, pues Katy Perry ha decidido tomarse un descanso, con el objetivo de poder descansar y estar con sus seres queridos.

“He estado 10 años haciendo esto, así que me lo voy a tomar con calma. No voy a ir directamente a hacer otro disco. Siento que ya he hecho mucho, siento que he tocado la campana de ser estrella pop y estoy muy agradecida por ello”, reveló la cantante.

“Sabía lo que quería hacer desde que tenía 9 años, así que todo lo demás se volvió secundario. No presté atención a nada más que mis habilidades. Pero ya no me siento como si estuviera jugando; simplemente me siento una artista. Creo que no tengo que demostrar nada, lo que es un sentimiento liberador”, agregó Katy Perry.

La artista manifestó que tuvo que enfrentar diversas críticas destructivas por su último trabajo discográfico. “He trabajado mucho para mejorar mi salud mental, mi parte emocional y espiritual”, indicó.

Asimismo, expresó que su novio, el actor Orlando Bloom ha sido pieza clave para que pueda superar sus problemas.