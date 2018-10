Vanessa Terkes se molesta con Milagros Leiva por llamarla "primera dama" [VIDEO]

La actriz Vanessa Terkes y el exfutbolista George Forsyth ya pasaron la etapa de celebrar de haber logrado que el futbolista haya sido elegido en las elecciones municipales del 2018 como alcalde del distrito de La Victoria.

Ahora ambos se muestras por primera vez en en televisión y fueron entrevistados en el programa de televisión por Milagros Leiva para dar a conocer cuáles son los planes de aquí en adelante. Y para iniciar la conversación, la conductora de TV no tuvo mejor idea que presentar a la conocida actriz como la "primera dama", un título que a Vanessa Terkes no le gustó, por lo que no dudó en sugerir otra alternativa.

"Eso de primera dama, no me gusta tanto. En todo caso la primera trabajadora. Le voy a poner todo el punche del mundo. No estoy para hacer eso (saludar con la mano)", expresó la ahora esposa del exfutbolista George Forsyth.

Pero esas declaraciones dadas por la popular 'Chata' no fue lo único que sorprendió a Milagros Leiva y a los fieles televidentes del programa de ATV, sino por haber dejado claro que no ha hecho alguna promesa durante el tiempo de campaña de su esposo, George Forsyth, que ahora es alcalde del distrito de La Victoria.

"Lo he acompañado caminado por toda La Victoria, he conocido mucha gente y no he prometido nada, porque no me gusta prometer, pero sí me he llenado de tanta necesidad. Lo que más han pedido es trabajo. Nada más que trabajo. No te piden plata, sino trabajar bien", aseguró la reconocida actriz que ya abandonó México para dedicarse de completo a apoyar al exarquero blanquiazul.

Luego la periodista Milagros Lieva consultó a George Forsyth si considera que Vanessa Terkes ha sido su amuleto, el ahora alcalde de La Victoria dijo que "sí".