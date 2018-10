El rostro latino en ‘Animal Kingdom’

Luego de irrumpir en los escenarios como modelo y reina de belleza (fue Miss Bogotá), Carolina Guerra dejó las pasarelas para iniciar su camino a la internacionalización como actriz. El primer paso hacia su objetivo fue ser presentadora de programas de MTV para América Latina.

Más tarde, la bella colombiana emigró a Estados Unidos en busca de oportunidades que no le fueron esquivas. Se sumó al elenco de ‘Da Vinci’s Demons’, serie de Fox en la que fue la única latina que sorprendió con su rol de una sacerdotisa inca. Y ahora es nuevamente el rostro de América Latina en ‘Animal Kingdom’, serie del canal AMC que ya estrenó su tercera temporada (8:00 p.m.).

“Llegué a Los Ángeles hace tres años en busca de mi oportunidad en Hollywood y llegó cuando fui convocada para el casting de ‘Animal Kingdom’. Cuando me presenté, pensé que lo había hecho mal, no había dormido bien la noche anterior por un malestar, así que lo hice despeinada y sin maquillaje. Sentí que hice el peor casting de mi vida, pero resulta que me amaron...”, comentó, emocionada.

“Ser la única actriz latina en una producción de ese nivel es un reto enorme que asumo con responsabilidad. Trato siempre de absorber todo lo que puedo, estar a la altura siempre, pero sin dejar de explorar el toque latino, pues tengo la actitud y la fuerza de la mujer latina”, anotó.

Guerra, además, se refirió a los roles de los latinos en el mercado estadounidense. “Siento que los estereotipos están quedando de lado. Hoy en día a las figuras latinas se les está dando personajes variados y de mejor calidad, se está viendo un cambio positivo”.

Y precisamente sobre su personaje, contó que Lucy jugará un rol importante en esta nueva entrega de la serie, pues destapará varios secretos con los cuales se llevará a todos por delante.

“En mi opinión, esta tercera temporada es la mejor de las tres. Mi personaje está increíble. En las anteriores entregas se creía que Lucy era la novia de Baz (Scott Speedman), integrante de la familia Cody, pero hay mucho más detrás de Lucy. Ella es más que simplemente una mamá soltera. Van a conocer la complejidad del personaje”, adelantó.

La serie, que ya tiene previsto grabar su cuarta temporada, sigue la historia del adolescente Joshua ‘J’ Cody (por Finn Cole), quien, tras la repentina muerte de su madre, víctima de una sobredosis de heroína, es forzado a contactar a su distante abuela Janine ‘Smurf’ Cody (Ellen Barkin), nada menos que la matriarca de un clan de familia criminal.

En esta tercera temporada, ‘J’ no es tan inocente como antes. Ahora, con sus tíos, vive una vida de crimen sin límites, cosechando las recompensas, pero con ‘Smurf’ en la cárcel, una pregunta inevitable envuelve a los Cody: ¿quién va a hacerse cargo de la familia? ❧