Kim Kardashian arremete contra sus hermanas por terrible error [VIDEO]

Kim Kardashian no pudo ocultar su incomodidad en la reciente emisión del programa de telerealidad "Keeping Up With The Kardashians", donde no escatimó en calificativos contra sus hermanas, en especial, contra Khloé Kardashian, quien viajó al país asiático junto a Kourtney Kardashian, el pasado febrero.

Ante ello, Kim Kardashian dejó en claro que fue ella la primera en ganarse el respeto de los diseñadores de talla internacional y conseguir que le crearan imponentes modelos de atuendos que han acaparado la atención en diversos eventos.

El programa "Keeping Up With The Kardashians" grabó toda la estadía de Khloé Kardashian y Kourtney en Japón; no obstante, Kim Kardashian estuvo al borde del "colapso" en varias ocasiones por culpa de sus hermanas, quienes usaron modelos de 'geisha' o sombras de ojos turquesas con pendientes acorde con sus atuendos.

"No puedo ni probar bocado en la cena porque estoy increíblemente disgustada con los atuendos de mis hermanas, que no coordinan en lo absoluto con el mío", explicó Kim Kardashian ante las cámaras del reality en mención, donde no tardó en reprocharles y dejarles en claro que no estaban logrando mantenerse a la altura.

De acuerdo con las declaraciones recientes de Kim Kardashian, la pareja de Kanye West mostró su principal preocupación por el qué dirán sus millones de admiradores y la calificación para el padre de sus hijos como creador de tendencias.

"Tengo que ser sincera con ustedes, chicas. Parecen unas payasas, y no estoy de broma. Esto no es un viaje de turistas ni estamos en Halloween, no pueden vestirse como una jo.$# geisha japonesa. Creo que tienen que centrarse porque sé que pueden hacerlo mejor", manifestó Kim Kardashian.

"Pareces una maldita abuela, al cien por cien. No innovas, no haces nada especial. Sé que puedes hacerlo, pero más vale que te des prisa y evolucionar antes de que quedes en el olvido", expresó kim Kardashian con referencia al flojo papel que está desempeñando Kourtney Kardashian en el reality de teleralidad.

(Foto: Instagram)

(Foto:Instagram)