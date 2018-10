Ampayan a Diana Sánchez besándose con galán estadounidense [VIDEO]

En una entrevista con ‘Válgame Dios’, Diana Sánchez reveló días atrás que el estadounidense Dan Patrick iba a regresar a Perú el viernes 5 de octubre y al parecer el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre no quiso perderse dicho encuentro.

A través de las pantallas de Latina, este lunes 8 de octubre se dio a conocer cómo fue el encuentro de Diana Sánchez con su actual saliente, en quien encontró consuelo tras separarse del colombiano Harold Cortez.

Pese a que lo negaron, Diana Sánchez y el americano Dan Patrick no pudieron ocultar su amor en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima y fueron captados por las cámaras de ‘Válgame Dios’.

Días atrás, Diana Sánchez conversó en exclusiva con el programa 'Válgame Dios' sobre Dan Patrick y reveló por primera vez cómo conoció al extranjero, quien supuestamente aún no era su pareja.

"Estoy tranquila, estuve pasando unos días con él, lo conocí por una amiga. Él habla español, yo hablo inglés con él. La verdad nos llevamos muy bien, es súper lindo, es deportista, lo conocí espontáneamente, aún no somos pareja, no tenemos una relación, pero no puedo descartar nada", aseguró la participante de ‘Combate’ en aquella entrevista.

"Es una persona detallista. De vez en cuando los hombres tiene que ser detallistas", añadió sobre el extranjero.

La chica reality al parecer dejará todo por amor. Reveló que se irá a vivir a Nueva York a finales de diciembre para crecer como profesional. "Él viene a Perú por mí para hablar unos temas sobre un viaje a Nueva York que tengo pendiente. Es que en Nueva York hay un montón por aprender. Es un poco complicado que él se quede acá en Perú porque es profesor de fútbol americano y ya empezaron las clases, así que no creo que se quede mucho tiempo", indicó la bailarina.