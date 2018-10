Artistas participaron de la fiesta democrática

La jornada de las elecciones 2018 empezó desde temprano en las urnas, pero también a través del Twitter. Diversas figuras del teatro, del cine y la televisión tomaron la red social para dar su opinión sobre la fiesta democrática.

La actriz Tatiana Astengo compartió varios tuits para recomendar emitir un voto a consciencia. Además, cuestionó a un candidato, pero también comentó sobre el alcalde saliente. “Lo mejor de estas elecciones es que se va Castañeda y no volverá”.

Mónica Sánchez se mostraba más cauta en Twitter. “Ante la incertidumbre, solo escucha tus razones de fondo y a tu corazón. Hazlo con convicción”.

Y mientras Wendy Ramos fue felicitada por tener el gesto de preparar bolsas con dulces para los miembros de mesa, fiel a su estilo, Karina Calmet también utilizó la red social para pedir el voto para sus candidatos. Los usuarios no tardaron en acusarla de proselitismo por sus ‘tuits fujimoristas’.

Por su lado, Ebelin Ortiz, candidata a regidora por el PPC, compartió un mensaje de aliento a su candidato y sostuvo que ha vuelto “a creer en los políticos”.

Vanessa Terkes estuvo por la mañana en La Victoria y compartió un video de su esposo George Forsyth, virtual alcalde del distrito.

Mientras que Sofía Franco acudía en familia a las urnas. “Ha sido un camino largo y difícil, que gane la transparencia”, dijo la conductora, cuyo esposo Álvaro Paz de la Barra ganó en La Molina.

Algunas figuras fuera de la política, como la actriz Anahí de Cárdenas, adelantaron los pedidos al eventual alcalde de Lima. “Bueno (Jorge) Muñoz, ojalá y seas un buen alcalde. Estamos confiando en ti”, escribió antes de conocerse los resultados.

Stephanie Orúe pidió a los ciudadanos ir a votar. “Siempre voy a votar porque es un deber y porque no se debe perder la esperanza”. También pidió a las futuras autoridades no solo “apoyar” la cultura, sino asistir a los eventos culturales. “Se debe dejar de pensar que ‘se debe’ dar apoyo al arte, no debería ser un deber sino una necesidad (en sus planes de gobierno)”.❧

el dato

no votaron. Algunas figuras de la farándula como Brunella Horna, Angie Arizaga y Mario Irivarren no habrían cumplido con su deber cívico. La conductora Gisela Valcárcel se excusó por “motivos personales”, según dijo su jefa de prensa.

TEMAS

Impresa