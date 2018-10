La última transformación de Christian Bale

No es la primera vez que el actor británico Christian Bale, catalogado como el sexy ‘Batman’, se somete a dietas extremas para lograr ponerse en la piel de un personaje, pero quizá sea la última vez.

A fin de año se estrena Vice, la película en la que interpreta al oscuro vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney. Para interpretarlo se rapó la cabeza y subió 18 kilos, algo que no tenía previsto.

“No sé por qué he vuelto a hacer esto. Dije que no podría hacerlo de nuevo, pero el bastardo de Adam McKay (el director de la película) escribió un guion tan bueno que no pude negarme. Traté de encontrar razones para decirle que no, pero él siempre tenía una respuesta para mí. Al final dije: ‘Maldición, tiene razón, tengo que hacerlo’”, declaró Bale a la agencia Reuters.

En el 2004, Bale bajó 30 kilos y alteró sus horas de sueño para protagonizar El maquinista, filme que logró un premio Goya. Nueve años después volvió a subir de peso para La gran estafa americana en donde interpreta al estafador Irving Rosenfeld.

Para La gran estafa americana fue convencido por el director Adam McKay, ganador de la estatuilla a Mejor guion adaptado por La gran apuesta, también protagonizada por Bale.

Ese personaje le dio su tercera nominación a los Óscar. Bale ya ganó uno a Mejor actor de reparto por The Fighter en el 2010 y se cree que con Vice obtendría su primera estatuilla como protagonista.

En tiempos de Bush

En el trailer de Vice se escucha a George W. Bush (interpretado por Sam Rockwell) convenciendo a Cheney de que se sume a su equipo. “Soy director ejecutivo de una gran empresa (...). La vicepresidencia es principalmente un trabajo simbólico. Pero si podemos llegar a un, eh, acuerdo...”.

McKay ha definido su película como “una instantánea del poder salvaje, silencioso y sombrío de Dick Cheney”, quien también trabajó en la administración de Richard Nixon. En tanto, en la descripción del filme se dice esto sobre Cheney: “Se convirtió en el hombre más poderoso del mundo y realizó cambios en el país y en el mundo entero que hasta el día de hoy siguen vigentes”. ❧

LA clave