Nicolas Cage niega haber violado a una mujer y revela otro detalle

Mediante una multitudinaria rueda de prensa, el actor estadounidense Nicolas Cage (54 años), quien se encuentra en España, negó las acusaciones de haber violado a su expareja Vicky Park.

Un representante del actor de "Leaving Las Vegas" ya había dicho que tanto Nicolas Cage como su exesposa Alice Kim habían negado las "absurdas alegaciones" de Vickie Park, expareja que lo acusó de haberla violado el pasado septiembre durante la celebración del Slash Film Festiva en Viena (Austria).

En estas declaraciones, dadas dos días antes de su llegada a Sitges para asistir al Festival Internacional de Cinema Fantástic de Catalunya, el actor dijo: "He emitido un comunicado. No tengo nada más que decir. Pero para que quede claro, no hubo nada de eso".

Y ante la pregunta de si era verdad los rumores en que se decía que iba a dejar la actuación para dedicarse de completo a la dirección, Nicolas Cage reveló un detalle.

"Esos rumores no son ciertos; quiero continuar actuando pero no quiere decir que no vuelva a la dirección algún día", aclaró el ganador de un Oscar por "Leaving Las Vegas".

Luego, el actor estadounidense presentó la película "Mandy", del director italocanadiense Panos Cosmatos, en donde interpreta a Red Miller, un personaje que ha encontrado el amor con la fascinante Mandy.

El actor Nicolas Cage y Vicki Park (expareja que lo acusa de abuso sexual).

Cabe mencionar que el juez en el caso ha desestimado la acusación contra el actor, pero habrá una nueva vista en unas semanas. Y hay que tener en cuenta que Vickie acaba de solicitar una orden de alejamiento.

Vicke Park, contó que estuvo con Nicolas Cage en la celebración del Slash Film Festiva en Viena (Austria) y que luego el actor se propasó con ella, explicando además, que el intérprete estaba “gravemente intoxicado en ese momento”.