'El artista del año' anunció el regreso de Rosángela y "guerrera" fue blanco de críticas

La producción de 'El artista del año: El dúo perfecto', programa conducido por Gisela Valcárcel, utilizó su cuenta oficial de Instagram para anunciar el regreso de Rosángela Espinoza y usuarios criticaron a la integrante de 'Esto es Guerra' porque modelo no canta.

"La competencia en dúos ya te cautivó y ellos volverán a deslumbrarte en una gala que jamás podrás olvidar, El regreso de Rosángela Espinoza te paralizará", se lee en la descripción del video compartido en Instagram.

Ante esta noticia, los usuarios de Instagram no se hicieron esperar y se pronunciaron con distintos mensajes negativos en contra del regreso de Rosángela Espinoza: "pero si ella no canta", "¿es un chiste?", "pero Rosángela no canta nada y solo sabe bailar", "qué mal Gisela", "solo estará para hacer show" y "Rosángela no canta y solo sabe pelear".

Rosángela Espinoza no se ha pronunciado ante estos comentarios negativos, pero sí utilizó su cuenta de Instagram para también anunciar su regreso a la pista de Gisela Valcárcel.

Recordemos que Rosángela Espinoza ya había participado en el programa de Gisela Valcárcel y logró llevarse la copa en una gran final por su buen desenvolvimiento en el baile. La modelo logró vencer a Leslie Shaw, a Melissa Paredes y a Angie Arizaga.

Rosángela Espinoza compartirá escenario con Michelle Soifer, también integrante de 'Esto es Guerra'. Además, la 'Chica Selfie' competirá con Shantal, Daniela Darcourt, Pedro Loli, Luis Baca, Kevin Blow, Amy Gutiérrez, Manolo Rojas, Rossana Fernández-Maldonado, entre otros talentosos participantes.