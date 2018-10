Dos historias de aceptación en Microteatro

Aceptarse para ser libres, es el mensaje que Daniel Fernández transmite en Jedi y en Hoy no, obras escritas y dirigidas por él, que forman parte de la temporada Por Orgullo (Recargado) de Microteatro Lima. En ambas historias los personajes transitan en esa constante búsqueda de identificación, de autoreconocerse a pesar del entorno y las circunstancias adversas.

Jedi nos narra la historia de Lady, una joven cuyo padre la ha visto como una bella damita. Le compró muñecas, la matriculó en ballet, la llamó princesa. Pero la verdad es que Lady es completamente diferente a lo que su padre piensa, tanto que hasta su propio nombre la lastima. “Jedi es una obra que habla sobre la libertad y el derecho que debemos tener todos para reconocer y vivir nuestra identidad sin miedo”, comenta el director.

En tanto, en la obra Hoy no, Daniel Fernández nos presenta la historia de un hombre que sabe de algo que cambiará su vida, lo malo es que no sabe qué será. “Hoy no es una obra que nos hará pensar sobre todo lo que podemos estar dispuestos a dejar ir con tal de encajar en una sociedad que prefiere tener personas viviendo vidas que no les pertenece”, vuelve a comentar el también dramaturgo. Ambas obras se presentan en Microteatro Lima (Jr. Batallón Ayacucho 271, Barranco).

Cabe destacar que Daniel Fernández es autor de El arcoíris en las manos, obra ganadora del tercer puesto del Concurso Nacional Nueva Dramaturgia Peruana 2015 del Ministerio de Cultura, estrenada en el Centro Cultural Ricardo Palma el año pasado y llevada al Festival de Artes Escénicas de Lima 2018. Además, ha participado en el equipo de producción de obras nacionales como Bolognesi en Arica, Tu madre, la Concho, Bajo la Batalla de Miraflores y Perro de familia.