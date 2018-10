Expareja acusa a salsero Josimar de agredirla embarazada [VIDEOS]

El cantante Josimar se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su expareja se sentara en el programa ‘Tengo algo que decirte’ para narrar los hechos violentos que vivió junto la exfigura de ‘El artista del año’ cuando estaba embarazada y aseguró que no le pasa la mantención a su pequeño hijo.

Andrea se sentó en el espacio de Lady Guillén y contó que cuando tuvo cuatro meses de embarazo el intérprete de “La Mejor De Todas” le agredió físicamente, luego de reclamarle que faltaba dinero en la caja chica de la salsoteca que manejaban juntos.

“Tuvimos una relación muy bonita de muchos años. Dos años de enamorados y tres años conviviendo… Él quería tener un hijo conmigo por eso lo tuvimos. Mi hijo fue planeado”, dijo en referencia a su relación amorosa con el salsero.

“Él deposita eventualmente. El acaba de depositar (hace un instante)… El proceso no es de ahora. Tiene tres años”, comentó la expareja de Josimar.

Además, la mujer contó que cuando tenía cuatro meses de embarazo la agredió físicamente. “A los cuatro meses yo me separo de él porque maltrató físicamente... En ese momento no lo denuncié… Un sobrino fue testigo de lo que pasó”, narró Andrea.

“Llegó borracho un día de madrugada y la chica que me cuidaba (por mi embarazo) me contó que él me era infiel. Llegó y le reclamé por un dinero que faltaba en la caja chica. Me empujó y el niño (su sobrino) se metió al medio de los dos, pero me empujó y me agredió fuertemente”, explicó la expareja de Josimar.