Gisela regresa a la actuación en ‘De vuelta al barrio’

En el debut de su reality ‘El artista del año: El dúo perfecto’, Gisela Valcárcel hizo un alto para anunciar su retorno a la actuación. “Sin pedirlo, aunque debo admitir que lo insinué, dentro de muy poco seré una de las actrices en ‘De vuelta al barrio’. Muy pronto”, reveló para sorpresa del público.

Aunque evitó comentar cuál será su rol, Gisela deberá ser caracterizada, pues la serie se desarrolla en la Lima de los años 70.

De esa manera, la conductora, quien ya antes ha participado en producciones de teatro, incluso, hizo su debut en el cine en 2009 con la cinta Tarata de la mano del director Fabrizio Aguilar y participó en la telenovela colombiana ‘Betty, la fea’, donde realizó algunas escenas como figura invitada, compartirá roles con Mónica Sánchez, Paul Martin, Adolfo Chuiman, Teddy Guzmán, entre otras figuras que protagonizan la sintonizada producción.

Respecto a la primera gala de su reality, presentó a los participantes en pareja, entre los que se encontraban Daniela Darcourt y Cielo Torres, Shantall Young y Mirella Paz, Pedro Loli y Amy Gutiérrez, Sthepanie Orúe y Luis Baca, Manolo Rojas y Vernis Hernández, Rossana Fernández Maldonado y Jonathan Rojas, Michelle Soifer y Kevin Blow.

“Mejor me quedaba en casa”

Precisamente, el dúo conformado por Soifer y Blow fue uno de los menos favorecidos por el jurado, por lo que la pareja participará en la próxima gala por separado. Ante ello, Michelle no ocultó su molestia y hasta abandonó el set. “Tengo ganas de irme. Vengo feliz y me llevo este mal sabor, para eso me hubiera quedado en mi casa. El jurado no sabe qué es lo que quiere o solo me quiere separar de Kevin”, declaró molesta. ❧