Asier Cazalis“La industria musical se pulverizó en Venezuela”

¿Con qué tipo de show regresa a Lima Caramelos de cianuro?

La primera vez que fuimos a Perú fue en nuestros inicios, ahora es una banda completamente diferente a nivel de catálogo y de ejecución. Pero haremos un show completo que describa a la banda en su totalidad y que visite todas las etapas de nuestra carrera.

¿Alguna banda peruana con la que les gustaría compartir escenario (el 19 de noviembre)?

Líbido nos parece una banda emblemática, nos gustaría compartir con ellos en Lima.

¿Se ha visto afectada la escena del rock en Venezuela?

Por supuesto, no solo la escena del rock nacional, sino todo nuestro país. De hecho, la generación que había después de nosotros, todas las bandas promesa, las que venían surgiendo, se han tenido que ir de Venezuela porque no hay sitios para tocar. La industria musical se pulverizó y no solamente la industria del rock sino toda la economía del país. ¡Imagínate lo que quedará para el entretenimiento!

¿Cuáles fueron los mejores momentos de la banda? Fueron nominados a los MTV.

Hemos tenido muchos momentos memorables, trabajamos con grandes productores, hemos tocado en los festivales más importantes de Latinoamérica... Ha sido una carrera de mucho sacrificio, pero de mucha satisfacción también.❧