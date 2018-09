¿Alondra García Miró confirma que está enamorada?

Alondra García Miró estaría pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Y es que al parecer, el amor volvió a su vida. La modelo fue consultada sobre el amor y su supuesta relación con el empresario Nicolás Belfiore Nicolini. Ante ello, solo atinó a mostrar una gran sonrisa y no descartó tener vínculo con el misterioso galán.

La ex chica reality ha sido vinculada desde hace semanas atrás con Belfiore Nicolini desde que se pusiera en evidencia que sigue en Instagram al empresario y que no duda en darle 'like' a sus publicaciones. Sin embargo, hasta el momento no ha salido a descartar alguna relación sentimental. Y más bien se ha enfocado en su próximo debut en la actuación con la telenovela Te volveré a encontrar que se estrenará en breve.

Como se conoce, Alondra mantuvo una relación sentimental con el futbolista Paolo Guerrero, con quien incluso tuvo una convivencia de dos años. De aquella relación la ojiverde modelo aún mantiene vínculos de amistad con la familia de Guerrero y se sabe que tiene muy buena relación con doña Peta Gonzáles, madre de Paolo.

Lo último que se conoce de la vida sentimental de Alondra fue la fugaz relación que tuvo con el cotizado actor Christian Meier. La relación, que se inició en la primera mitad del 2017 terminó a los pocos meses. Mediante un comunicado la pareja dio a conocer el fin de la relación pero no compartió los motivos. Desde entonces Alondra se ha mantenido enfocada en su crecimiento profesional y recientemente, cuando ya terminó las grabaciones de la telenovela que marcará su debut en la actuación, todo parece indicar que se ha vuelto a enamorar. Sin embargo esta vez, al parecer, prefiere mantenerlo en privado.