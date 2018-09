Hijo de Barbara Mori podría ir a prisión por terrible descuido con su bebé [FOTOS]

Barbara Mori, recordada por su papel en 'Rubí' no pasaría un buen momento por culpa de su hijo, Sergio Mayer Mori, debido a que el joven corre gran riesgo de ser enviado a prisión por su descuido en las labores como padre. Su expareja estaría considerando seriamente una demanda para hacerlo responsable.

La modelo Natália Subtil concedió una entrevista para 'TV Notas', donde rompió su silencio y expuso la irresponsabilidad del joven hijo de Bárbara, quien a sus 20 años es padre de la menor y no apoya con ningún gasto relacionado a la pequeña.

Subtil reveló todo tras unas publicaciones en la cuenta de Instagram del modelo, quien aparecía muy feliz con la pequeña, pero el sentimiento duraría muy poco luego que la modelo de 30 años dejara en claro que estaría alistando una demanda en su contra.

“Los últimos meses había tratado de decir en entrevistas que todo estaba bien y que Sergio ya veía a la niña, pero es falso. Yo mentía porque él me decía que todo iba a estar bien, que meteríamos a la nena a una escuela que él pagaría, pero ya me cansé, estoy harta de ver que no se cumplen acuerdos, y lo demandaré, ya que de palabra no hemos llegado a nada”, dijo firme la modelo para el citado medio.

Según Natália Subtil, el hijo de Bárbara Mori aseguró que no tenía dinero; sin embargo, ella aclaró que por cada una de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, Sergio ganaría 50 mil pesos al ser imagen de una marca, pero hasta el momento continúa desentendido.

Actualmente está asesorada por un abogado, y no dudó en dejar en claro que irá hasta las últimas consecuencias. "Ya me explicaron que si él no tiene, entonces lo obligan a trabajar, y si de plano no lo hace y no me entrega nada, sus papás son los que me tendrían que dar el 30 por ciento de lo que ganan", sentenció.