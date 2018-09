Cathy Sáenz arremete contra productor de EEG y destapa su secreto

Tras el final de temporada de ‘Combate’, este lunes 24 de setiembre ATV dará paso a ‘Combate, el Origen del Origen'. Para este nuevo formato, se contará con la presencia de exfiguras de América Televisión: Gino Pesaressi y Carol Reali, mejor conocida como Cachaza.

Al ser consultada sobre cuáles son las expectativas del renovado formato, Cathy Sáenz, una de las productoras, manifestó su temor de que ‘Esto es guerra’ se copie los juegos y la idea del nuevo formato que tendrá el nuevo reality de ATV.

“Me da temor que sigamos presentando cosas y que ellos se sigan copiando. Combate le da contenido a ‘Esto es guerra’, en televisión nadie descubrió la pólvora, pero lo que hacen es desleal. Ya no hay ningún descaro ni respeto. No me asusta la competencia, sino la deslealtad”, expresó Cathy Sáenz para el diario Trome.

Asimismo, Cathy Sáenz señaló que no hay posibilidad de retomar su amistad con Peter Fajardo, productor de ‘Esto es guerra’. “Fuimos amigos y siento que esto no se le hace a un amigo. Cuando gana el ego y la soberbia, no hay quién pelee con eso”, acotó la productora que compartirá el liderazgo de ‘Combate, el Origen del Origen' con Marisol Crousillat.



Al enterarse de las declaraciones de Sáenz, Peter Fajardo no se quedó con las manos cruzadas y decidió suscribir lo que expresó Rodrigo González en su Instagram. "Dicen por ahí tantas cosas. Aquí la respuesta", expresó junto a la captura del mensaje del conductor de televisión.

“Caso clínico a analizar. Toda la vida admirando en secreto, envidiando y copiando a Peter Fajardo en todo lo que hace. El afán de protagonismo de esta productora es surrealista y colinda con lo insufrible. Disimula un poco, en serio, por dignidad", fue el mensaje que le dedicó ‘Peluchín’ a la recordada 'Mamacha'.

Tras el mensaje de Fajardo, Cathy Sáenz utilizó su Instagram para responderle. Junto a una fotografía de cuando eran muy buenos amigos, la productora de ‘Combate’ le recordó que ella sí lo admiraba. "Durante muchos años fui amiga, muy amiga, casi hermanos de Peter Fajardo. Si hay un sentimiento que me une a mis amigos es la admiración, eso no es secreto, es de público conocimiento para la gente cercana a mí", así inició su extenso mensaje.

La exfigura de América Televisión señaló que ella no le tiene envidia y aseguró que es él quien quiere que le salpique el éxito ajeno. "La envidia es un sentimiento que desconozco, perdón, me retracto, envidio a la gente que come y no engorda. ¿Afán de protagonismo? Eso dices tú que quieres que te salpique el éxito de otros para tener de qué hablar, así que puedo dormir tranquila, lo tomo de quien viene", continuó Cathy Sáenz.

La productora de ‘Combate’ aseguró que ella se siente satisfecha con su labor. “Dignidad me sobra, hago un trabajo digno, me levanto todos los días, cumplo un horario y estoy orgullosa del resultado”, añadió.

Sobre lo que dijo Rodrigo González y lo que suscribió Fajardo, Cathy Sáenz respondió: “Con respecto a que soy un caso de análisis, todos lo somos, lo único importante es aceptarlo... Tú y quien comparte tus comentarios que tienen como único objetivo herirme, deberían empezar por ahí. #unpsicologoya #lasáenz Besitos y buena vida”.

Dato: Michelle Soifer y Mario Hart no dudaron en respaldarla.