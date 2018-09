Daniela Darcourt alzó la copa de ‘El artista del año’

Tras diez galas de una reñida competencia, Daniela Darcourt se consagró como la campeona de la segunda edición de ‘El artista del año’.

La salsera, quien destacó en las pruebas de baile y canto, realizó su última performance interpretando el tema ‘En cambio no’, de Laura Pausini, con el cual dejó en segundo lugar a Shantall Young, mientras que el tercer lugar fue para Jonathan Rojas. En tanto, Jhon Kelvin quedó en cuarto lugar y Julián Zucchi fue el primer eliminado de la gran final.

“Es un sueño cumplido. Este triunfo se lo dedico a mi recordado abuelo Ceferino, que fue el primero que creyó en mí y ahora también me ‘acompañó’. Siento que todo el esfuerzo realizado valió la pena, ¡lo logré, por fin! Esta competencia ha sido un vaivén de emociones”, refirió Daniela, quien, aunque emocionada por ser la ganadora de la competencia, no baja la guardia y se alista para participar en la nueva competencia.

“Asumiré cualquier reto que se me ponga en frente. Si ahora me tengo que enfrentar a Yahaira Plasencia en la próxima temporada, pues que venga, no tengo miedo de enfrentarme con nadie. Estoy preparada para todo”, anotó.

El Dúo Perfecto

De otro lado, Gisela Valcárcel anunció que a partir del próximo sábado presentará la competencia de canto, baile y actuación bajo un nuevo formato de reality.

“Desde el próximo sábado estrenaremos ‘El dúo perfecto’, un reality nunca antes visto en el que serán 16 artistas los que se enfrentarán en la competencia”, dijo.

“De hecho, estarán los que destacaron en las dos temporadas de ‘El artista del año’, pero también vamos a recibir a nuevas figuras. La competencia será en pareja... Los vamos a sorprender”, finalizó.❧