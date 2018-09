Aída Martinez se aumentó los labios y mostró los resultados con video

Aunque ya no es frecuente que Aída Martinez salga en televisión, la modelo peruana aprovecha su espacio en redes sociales para contar detalles de su vida. Su cuenta de Instagram da fe de ello, donde ella comparte su día a día con sus seguidores.

Así es, Aída Martinez se conecta con su público en Instagram para brindar malas o buenas noticias en torno a su vida y en una reciente publicación, la modelo decidió revelar que se aumentó los labios.

"Muchas chicas me preguntan '¿Ay, Aída que te has hecho en los labios?, está horrible'. Me he puesto labios pues babo**, a mí me encantan, luego van a bajar y van a quedar mejor, pero a mí me encantan, punto", expresó la modelo en un historial de Instagram.

Según se pudo escuchar, Aída Martínez se encontraba disgustada por los malos comentarios de aquellas personas que la vieron personalmente y criticaron su retoque en el rostro.

Ante las malas críticas, Aída Martínez no se hizo esperar y fiel a su estilo respondió a todos sus detractores, donde dejó claro que a ella le agrada sus nuevos labios.

Aída Martínez continúa con su carrera en el mundo del modelaje y como animadora de eventos nocturnos. Ella engríe a sus fans con fotos y videos de su fornida y sexy silueta, fruto de su gran esfuerzo en el gimnasio y una vida saludable.

Además, Martínez es deportista y se defiende en el mundo del motociclismo, donde ella fue campeona en el año 2014.