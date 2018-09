Kenny Kravitz, rompe su silencio y habla de su enorme bufanda

El que hubiera sido un paseo casual por las calles de Nueva York en un día frío se volvió inolvidable para Lenny Kravitz, pero también para un sinfín de internautas. ¿La razón? El notorio accesorio con el que dejó ver entonces, una bufanda de grandes proporciones que se hizo viral en las redes sociales y que incluso fue retomada en muchos memes, que la calificaron de exagerada. Seis años después de esto, el cantante por fin ha hablado al respecto, explicando uno de los grandes misterios de internet, el porqué eligió la llamativa prenda.

"No puedo escapar de esto", ha dicho al músico en entrevista con Jimmy Fallon para 'The Tonight Show'. "Vivo en las Bahamas, estoy acostumbrado al calor y tuve que ir a la tienda, estaba comprando algunas compras y pensé que me pondría una pequeña bufanda para proteger mi garganta, y esa es la bufanda que tenían", agregó, Lenny entre risas, dejando claro que el hecho de que usara tan enorme prenda se debió más bien a lo que había disponible en el local al que fue. "¡Pero Lenny, esto no es una bufanda, es una manta!", bromeó el conductor, a lo que Kravitz contestó que no sabía que iba a tener fotógrafos durante su paseo la Gran Manzana.

Sin embargo, aunque el meme está lejos de desaparecer, la estrella de rock lo sigue tomando con buen humor, aunque apuntó que el problema está en internet, que sigue amplificando su famosa bufanda. "Ese es el problema, la bufanda sigue haciéndose grande, y más grande y más grande", comentó.