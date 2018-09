Andrea San Martín enseña cómo quedó su vientre tras dar a luz hace un mes [FOTOS]

Sin miedo a las críticas. La modelo y empresaria, Andrea San Martín dio a luz a su segunda hija hace tan solo un mes, y su proceso para bajar de peso no ha sido fácil, por ello, decidió mostrar en Instagram como luce su vientre.

Cabe resaltar que Andrea San Martín tuvo un parto por cesárea, pese a sus deseos por querer dar por natural; sin embargo, algunas complicaciones terminaron por orientar a que los doctores tomen dicha decisión.

En una de sus historias en Instagram se lee: "Ya estamos en 61.6 Kg. En un mes debería de estar mucho más cerca de mi peso ideal para regresar a entrenar".

“Recordemos que ya baje los 11 kilos del embarazo solo que empecé con 64 kg. Mi peso antes de tener a Larita y Maia era 55 aproximadamente”, escribió la exchica reality.

“Igual y no hay que estresarnos por regresar al cuerpo ‘sin hijos’ pese a que claro que es posible pero no olvidemos que ya no tenemos tanto tiempo libre como cuando éramos solo nosotras”, finalizó.

Luego subió una imagen de su vientre, donde se aprecia la cicatriz que aun tiene por la cesárea, la línea y el ombligo oscuro.

Andrea San Martín no duda en compartir con sus seguidores de Instagram cada proceso en su vida, y más ahora de su recuperación.

Asimismo, el último viernes, la modelo subió un video para dar a conocer a su pequeña hija, a quien llamó Lara, fruto de su relación con Juan Víctor Sánchez.

"Mi segunda princesa, el segundo amor de mi vida, mi otra razón de ser y crecer... les presento a la pequeña Lara Sanchez San Martín, la más pequeña de nuestras bendiciones. Un mes cargando de sentimientos a flor de piel", se observa en la descripción.