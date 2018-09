Inesperada reacción de Natti Natasha con fans en un centro comercial [VIDEO]

La mayoría de personas consideran que los artistas “fingen una personalidad amable frente a cámaras”, y en más de una oportunidad han sido captados teniendo gestos negativos para con sus fans, ¿este habrá sido el caso de Natti Natasha o no forma parte de este grupo?

La reggaetonera se encuentra en Estados Unidos y normalmente sube fotos y videos en Instagram de los viajes que realiza, aunque la mayoría de veces es para realizar algún concierto. En esta oportunidad sorprendió al compartir un clip sobre cómo se relaciona con sus fanáticos cuando se cruzan con ella en un espacio público.

La intérprete de ‘Sin Pijama’ sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al mostrarse muy afectiva con un grupo de jovencitas, quienes al verla no podían ocultar la emoción de ver frente a frente a su ídola.

“I lve my fans / Yo amo a mis fanáticos. Abrazarlos, tener la oportunidad de devolverles el cariño que siempre me han dado es lo que más me llena. ¡Los amo!”, escribió como leyenda del clip que tiene una duración de 15 minutos. Este post supera los 108 mil Me Gusta y ya esta cerca de superar los 600 mil reproducciones en Instagram.

Como era de esperarse, los fans de Natti Natasha quedaron sorprendidos por el gesto que tuvo con las jóvenes y le dedicaron mensajes positivos. Estas fueron algunas de las reacciones de los internautas en su publicación de Instagram: “¡Qué suerte de ellas, yo también quisiera abrazaste!”, “Así se gana un público, con humildad”, “Abrazar a quien admiras no tiene precio” o “Esto demuestra que eres una gran persona”.