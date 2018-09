Phillip Butters rompe su silencio y envía contundente mensaje a Exitosa tras despido [VIDEO]

Phillip Butters salió al frente tras la controversia generada por su salida anunciada por Exitosa, donde el medio reveló que ya no formaría parte de la empresa y las causas que llevaron a tomar la drástica decisión. A raíz de la difusión de la carta de despido, el periodista rompió su silencio para enviar un contundente mensaje viralizado en YouTube.

Como se recuerda, Exitosa informó a sus seguidores sobre el rompimiento del contrato que mantenía con el periodista desde el 2017 a raíz de "motivos contractuales", además aclararon que nunca lograron ponerse de acuerdo con el conductor, quien no habría acatado las normas de autorregulación.

“Soy como soy y la gente me quiere o no me quiere por ser libre e independiente. En mis programas siempre he tenido libertad de expresión, siempre opino y seguiré opinando como a mí mejor me parece", indicó Butters, quien incluso aseguró que su postura era sencilla de entender.

Como era de esperarse, Phillip Butters decidió sacar a la luz los logros que se han obtenido desde su llegada a Exitosa, por ello dedicó unos minutos para comentar sobre los cambios que se produjeron. “Ustedes nunca me han visto hablar bien de las encuestas, pero les voy a contar que cuando yo llegué a Exitosa esta estaba en ránking 16 o 14 y ahora está en el dos y lidera en provincias”, manifestó en la cinta de YouTube viralizada entre los cibernautas.

Propuestas laborales

Pese a la salida de Exitosa, el periodista aclaró que una puerta se cerró, pero a él se le "abren tres o cuatro o cinco o seis" puertas. "Ese será mi problema. Pero ustedes deben estar seguros de que yo soy independiente y que mi opinión no la compra nadie, no está en venta”, sentenció a través de su programa en Willax.

Hasta el momento se desconoce si el presentador tomará acciones legales tras el rompimiento de su contrato, y pese a la medida, dejó en claro que "está muy feliz".