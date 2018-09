Coto Hernández quedó cautivado con la belleza de Ethel Pozo y la coquetea en programa [FOTO]

Coto Hernández estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ y durante las recientes grabaciones del programa el costarricense se mostró muy coqueto con la conductora de TV, Ethel Pozo.

El modelo no dudó en quitarse la camisa y cocinar con el torso descubierto. El exchico de reality fue consultado por la hija de Gisela Valcárcel y aseguró que está muy linda. “Ya la conocía pero nunca había compartido un espacio con ella. Es tan guapa como su mamá. Ethel es una muñeca. Además, se ve muy buena persona. Es muy linda”, dijo muy entusiasmado.

Además, Coto Hernández señaló que vive en Perú desde hace cinco años y que va regresar a su país para realizar una de sus pasiones. “Voy a cumplir cinco años fuera de mi país, y aunque por acá me ha ido muy bien, siento que ya es momento de regresar a Costa Rica y dedicarme a lo que hacía desde siempre, organizaba ferias taurinas con monta de toros (no matanza de toros). Pero eso aún está por verse”, contó.

Además, el modelo comentó que jamás está solo pese a que aún no encuentra el amor de su vida. “Estoy tranquilo, soltero pero nunca solo. No me gustaría enamorarme porque podría irme, y no quisiera dañarme o dañar a otras personas. ¿Y si me veo formando una familia? No, por ahora no, primero quiero crecer profesionalmente”, dijo.

Finalmente aseguró cómo conquistar a una mujer. “¿Qué preparas si quieres conquistar por el estómago?”, le preguntaron Coto Hernández, a lo que dijo: “Si quiero ponerme creativo entonces preparo unos pancakes para el desayuno. Pero no conquisto por el estómago, yo uso otras herramientas. Soy un chico que arranca sonrisas”.

'Mi mamá cocina mejor que la tuya' cambiará de horario por esta semana y ya no se emitirá a las 7:00 p.m. Este domingo 23 de septiembre, el programa de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi dará a las 6:00 p.m.