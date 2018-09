'Los 4 finalistas': integrantes se desnudan en Instagram y causan furor

Alejandra Sánchez y Maru Piro, integrantes del programa 'Los 4 finalistas', posaron como Dios las trajo al mundo y alborotaron a sus admiradores de Instagram. Las guapas bailarinas lucieron sus espectaculares figuras en el ciberespacio, dejando un gran mensaje de empoderamiento, perseverancia y respecto por el prójimo.

"Bailar es conectar con lo que somos y sentimos, es una mirada al interior del ser. La danza te lleva a un estado de liberacion y disfrute total de la vida ; no son solo movimientos corporales, sino también es comunicación, afectividad y entrega. Es el lenguaje universal que está dentro de nosotros. Sigamos amando todo lo que hacemos, disfrutando de cada cosa y entregando lo mejor de nosotros", escribió Maru Piro en una de sus instantáneas.

En tanto, Alejandra Sánchez hizo lo suyo refiriéndose al respeto que toda mujer debe tener por su cuerpo frente a un hombre.

"Yo no soy mujer que necesita un hombre, soy la mujer que el hombre necesita. Me enterraron y lo que no sabían es que yo era una semilla", escribió la bailarina de "Los 4 finalistas".

Ambas publicaciones de Alejandra Sánchez y Maru Piro alcanzaron más de 5 mil 'Me gusta' y cientos de comentarios que destacaron lo bien que lucen las guapas féminas integrantes del reality de baile "Los 4 finalistas".

"Qué lindo pensamiento, empoderadísima y bella", "¡Dios mío! la perfección hecha mujer", "Qué profundo Alejandra, no te conozco pero reflejas el empoderamiento de la mujer", "Tienes que ser única y amar a quien te respete", "Sé auténtica y ama a quien te valore como eres sin importante los prejuicios sociales", fueron algunos de los mensajes que le dejaron a las guapas mujeres.

Los admiradores de Maru Piro, participante de 'Los 4 finalistas', elogiaron la valentía de enfrentar los aún tabúes sociales con respecto a la homosexualidad. La integrante de 'Los 4 finalistas' dejó una hermosa postal dedicada a su linda pareja que le acompaña por más de 300 días en su vida.

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)

(Foto: Instagram)