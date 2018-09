Sofía Franco le sigue los pasos a Vanessa Terkes y se casa |FOTO

Muchos se asombraron, cuando, luego de un corto romance, la actriz Vanessa Terkes, anunció su casamiento con el exfutbolista, George Forsyth, quien está en plena campaña por ganar las elecciones como alcalde de La Victoria. Entonces, voces en contra, aseguraron que el promocionado enlace -civil y religioso- tenía un 'tinte político', algo que la pareja ha restado importancia. Ahora, un nuevo matrimonio se avecina y se trata de Sofía Franco y el abogado, Álvaro Paz de la Barra.

Ambos, llevan varios años de romance y fruto de esa relación, tienen a un pequeño niño. El edicto matrimonial, que revela que el matrimonio civil, está cerca, acaba de ser publicado en un medio de comunicación. Y el detalle que podría encender la polémica es que el joven abogado, está postulando a la alcaldía de La Molina, distrito, donde se le ve junto a su rubia pareja, haciendo campaña en pos de conseguir votos.

El romance entre Sofía Franco y Alvaro se dio a conocer a mediados del 2010. En el 2012, la ex 'Paquita peruana', se convirtió en madre. Luego, en paralelo a su carrera como conductora de televisión, junto a Maju Mantilla en el programa 'Al aire', tuvo que afrontar un escándalo, cuando una modelo, salió a los medios, asegurando que Sofía había sido la 'manzana de la discordia' entre Paz de la Barra y ella. " Son muchas faltas de respeto las que he escuchado, y como hay un asunto de extorsión y de chantaje, es algo que prefiero no tocar. Las autoridades competentes se encargarán de esta investigación", explicó Franco en su defensa. A mediados del 2016, Sofía y el padre de su hijo, anunciaron que se casarían en noviembre del 2017, algo que no ocurrió y que ahora sí se concretará.