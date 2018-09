Melissa Klug deja en shock a fans con tremendos bikinazos en la playa

Aruba fue el destino elegido por Melissa Klug para disfrutar de su relación con Ítalo Valcárcel, de quien se enamoró por su paso en ‘El gran show’, donde él fue su pareja de baile.

A través de sus historias de Instagram, Melissa Klug compartió fotos y videos de sus vacaciones en Aruba, pero lo que más se robó la atención de sus miles de seguidores fueron sus fotos en la playa.

En las últimas publicaciones en Instagram, 'Blanca de Chucuito' presumió su escultural figura en sexy bikini en las paradisíacas playas de Aruba y se ganó la admiración de sus seguidores de Instagram, donde la siguen más de un millón 400 mil personas.

En su última foto que publicó en la red social favorita de los famosos, Melissa Klug aparece relajándose en Palm Beach y presumiendo un bikini color animal print que según sus fans, le resalta muy bien su contorneada silueta.

A menos de un día de darse a conocer la foto, la publicación de la popular 'Blanca de Chucuito' ya superó los 35 mil ‘likes’ y las decenas de halagos. “Como siempre linda”, "Reyna eres una sirena en el agua", “Señora de las tres décadas, usted no necesita enseñar... es suficientemente hermosa”, "Eres muy hermosa, que suerte el que está contigo", "Eres hermosa Melissa, disfruta tus vacaciones, te mereces, eres una buena madre y mereces lo mejor", son algunos de los comentarios positivos registrados en Instagram.

De esa forma, la expareja del futbolista Jefferson Farfán se alejó de la polémica y se olvidó de Yahaira Plasencia, a quien critica cada vez que puede. Tampoco responderá a su exnovio, Diego Chávarri.

Como se recuerda, el participante que sufrió una fuerte lesión esta semana en ‘Esto es Guerra’ indicó que su relación con Melissa Klug fue por las equivocaciones de él. "Yo me tomo mi tiempo, ya me equivoqué mucho, así estoy tranquilo, estoy soltero. Si no hubiese cometido errores, hubiese seguido con mis ex (Melissa Klug). Errores de mi parte y de su parte", dijo el chico reality.



Diego Chávarri también indicó que no tiene ningún problema con Melissa y que se siguen comunicando a pesar del tiempo.