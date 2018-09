Jesús Alzamora reveló por qué dejó reality 'Yo soy' [VIDEO]

Jesús Alzamora tuvo su paso por el reality de imitación 'Yo soy' y recientemente contó por qué dejó la conducción del programa Latina tras estar un año junto a Cristian Rivero. Durante una entrevista el actor y mago contó que el canal de San felipe decidió acabar con su contrato. ¿Razón alguna?

El actor que participó en la serie ‘Al fondo hay sitio’ señaló que Latina decidió no renovarle contrato por lo que continuó con sus proyectos personales. Uno de ellos su programa web “La banca”.

“Porque rescindieron el contrato. La gente siempre te dice: “Lo que pasa es que estoy en otro proyecto”. No, no estaban haciendo más producciones y la tele no está en su mejor momento. Así que muy amablemente me dijeron: “Jesús, nos caes chévere, pero no hay chamba”. Espero volver a la TV en algún momento a hacer algo que me guste”, comentó Jesús Alzamora para una entrevista con el medio “15minutos”.

Como se recuerda, Jesús Alzamora estuvo en la conducción de ‘Yo soy’ junto a Cristian Rivero, en el 2015. Actualmente, en su lugar está el director de cine y actor Adolfo Aguilar y Karen Schwarz. El jurado está conformado por Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Katia Palma y Fernando Armas.

Por otro lado, Jesús Alzamora detalló que no ejerce su profesión de abogado porque le parece aburrida. “El Derecho es una gran carrera para darte estructura, que te enseña a llevar una vida regida por la ley y a tener poder de decisión, pero es terriblemente aburrida para ejercerla… con el perdón de los abogados. Decidí estudiar esa carrera porque me gustaba leer, pero rápidamente me di cuenta de que no tenía ninguna intención de resolver los problemas del resto y zafé”, contó para el portal web.