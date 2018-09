Maca denuncia homofobia y Galilea Montijo sorprende con increíble reacción [VIDEO y Fotos]

Galilea Montijo es una de las presentadoras del programa "Hoy" de Televisa, donde no solo comparte papeles de televisión con Andrea Legarreta, sino que también lo hace con Maca Carriedo, quien hace una semana se volvió tendencia en redes sociales al revelar que fue víctima de homofobia en su lugar de trabajo.

“Una compañera de trabajo me dijo que era desagradable que le coqueteara a un hombre porque parecían dos ‘güeyes’ coqueteándose. Por primera vez, enfrenté la homofobia en mi trabajo, me quedé congelada, me dejé muda, y eso está cabrón", contó Maca Corriedo en un video publicado en YouTube.

La también presentadora del programa de espectáculos "Intrusos", Maca Corriedo, dijo que hasta sintió ganas de llorar por el tenso momento que vivió.

“No me dio pena por mí, me dio pena por esa persona. Soy una persona segura, me acepto como soy; en mi entorno nunca ha sido un tema cómo me veo o qué me pongo, o qué me gusta. Si yo que soy una persona plena y feliz sentí ganas de llorar, no me quiero imaginar lo que puede sentir una persona que en realidad su entorno no la acepta y que ella misma tienen vergüenza de sentir lo que siente", acotó la conductora.

Luego de compartir el video, Galilea Montijo, como muchos otros artistas del medio, salieron a respaldar a la presentadora en mención con diversos mensajes de aliento.

"Eso Maca, ¿Queremos un mundo mejor? . Y a ti te adoramos", escribió Galilea Montijo en su cuenta de Twitter.

Como era de esperarse, Maca Carriedo le contesto al tuit realizado por la polémica conductora de "Hoy" con el siguiente texto: "Y yo a ustedes #NoSoyYoEresTú".

El video compartido en YouTube busca crear conciencia y abrir las mentes de las personas que no aceptan o respetan a sus semejantes con distintas orientaciones sexuales, cuyo mensaje no solo se delimita para México, sino también busca calar en los países de habla hispana.

“Después de estos datos te tengo que decir que no soy yo, eres tú, y tu incapacidad de aceptar la diferencia, el color de piel, religión, preferencia sexual, lo que sea. Eres tú y tus demonios, y tus prejuicios y tu forma de pensar en pleno 2018. Entendí que simplemente hay un espejo en los que las personas no les gusta reflejarse y es más fácil romper el espero que intentar cambiar uno mismo", destacó.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)