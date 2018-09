Sin querer, Ivana Yturbe presume un lujoso anillo de compromiso [VIDEO]

Los jóvenes Ivana Yturbe y Mario Irivarren al parecer le siguieron los pasos a Sheyla Rojas y Michelle Soifer, pues tienen pensado contraer matrimonio en los próximos meses.

Fue Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quien dio a conocer que la pareja se comprometió al decirle a Ivana que muestre su anillo de compromiso. El momento fue registrado a través de una historia en Instagram.

Siguiendo el rastro de las publicaciones que hizo Ivana Yturbe en dicha red social, el compromiso y pedida de mano se habría dado el pasado 15 de septiembre en las instalaciones del Swissotel Lima. En las fotos aparece con un outfit blanco mientras alguien, presuntamente Mario, le toma una fotografía que luego ella comparte con sus seguidores de Instagram.

Pese a que es consciente que todo lo que haga en las redes sociales quedará registrado ya que es una figura pública, Ivana Yturbe grabó algunos videos en los que mostró “sin querer” su hermoso anillo de compromiso.

Por otro lado, Ivana Yturbe no tuvo reparos en gritar a los cuatro vientos el gran amor que siente por Mario Irivarren e hizo público un romántico momento junto al participante de ‘Esto es Guerra’.



En su reciente publicación en el Instagram de Ivana Yturbe se puede apreciar una fotografía de la pareja, en la que Ivana Yturbe mira de forma cariñoso a su novio, quien está tendido en una playa.

"Quédate con quien te mire como yo miro el teléfono", se lee en la fotografía, donde ella aparece sentada en la arena, mientras el chico reality se inclina para ver su celular.

La instantánea fue publicada la madrugada del miércoles 19 de septiembre y después de 14 horas en las redes, la publicación superó los 61 "me gusta" en Instagram.

Los seguidores de Ivana Yturbe no dudaron en enviarle buenos deseos a la pareja tras retomar su relación. "Hacen una hermosa pareja sigan juntos. Dejen las malas vibras de lado, suerte y muchas bendiciones", " Hermosa pareja", fueron algunos de los comentarios positivos, pero no faltaron las críticas hacia la modelo por regresar con Mario Irivarren, quien supuestamente no la valora.