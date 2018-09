Roberto moll“Soy un ciudadano del mundo”

¿Cuál es su personaje en la obra El discurso del rey?

Mi rol es el de Winston Churchill. Es un privilegio que a mis 52 años de carrera pueda hacer ese personaje. Es un militar que amaba a su país. Esa es una lección importante para nosotros: aprender a amar a nuestra patria y la legalidad de la democracia. He leído su biografía para interpretarlo con toda la dignidad que se merece. La obra, que es dirigida por Mateo Chiarella, se estrena este 22 en el teatro Británico.

¿Qué otros proyectos tiene?

Estoy enfocado en la pedagogía. Dirijo el taller de teatro del Real Club. Hemos presentado la obra Hagamos amigos y ahora alistamos otra. Me encanta enseñar, y no tengo reparos en recibir ‘chicos reality’. Lo importante es que tengan disciplina y dedicación.

Usted, que ha vivido en Venezuela, ¿qué puede comentar de la llegada de los venezolanos al país?

Venezuela nos abrió las puertas en los 70 cuando nos tocó irnos del Perú, se portaron bien con nosotros y ahora hay que retribuir. Lamentablemente, la política es manejada en otras esferas y el pueblo solo es un extra de esa película. A mis amigos venezolanos que ya están aquí siempre les digo que tengan paciencia y no pierdan los ánimos. Por lo demás, no hablo de política, no tengo autoridad ni conocimiento, solo soy un ciudadano del mundo. ❧