Joel Calero: “Creo hemos aportado rigor a la comedia”

Tras dirigir la premiada película ‘La última tarde’, Joel Calero estrena en breve la comedia ‘Amigos en apuros’, codirigida con Lucho Cáceres. En paralelo, termina el casting para ‘Raíces’, un filme de autor que se rodará en Cusco y que contará con el protagónico de la top model Juana Burga. Por ahora, su ingreso al cine comercial, sostiene, reivindica –con humor– la “amistad y la hermandad”, un vínculo tan venido a menos con la coyuntura. “Ser amigo no es ser un ‘hermanón’. No dejo de pensar en esa palabra ‘amistad’ que puede estar tan devaluada por los audios. Esa es una amistad putrefacta, de otro orden”, comenta.

En la historia ‘Fico’ Christian Thorsen ayudará a ‘Manolo’ (Cáceres) y lo hospedará en su casa. “Él finge tener la enfermedad de Stephen Hawking. Además lo persigue una mafia de los juegos, no son tan bravos como ‘Los cuellos blancos’, pero son un mafia”, sostiene y añade. “Creo que hemos aportado calidad y rigor a la comedia”. -

-¿Qué es lo más difícil de poner en marcha una comedia en Perú? El género ha sido subestimado.

Sí y seamos honestos, esto ha sido por la propia calidad de las comedias peruanas. Creo que en general no se está tomando en cuenta el valor del guion. La broma no se puede improvisar. Lo que nosotros hemos querido es hacer una comedia donde el humor salga de la situación, no del actor. No voy a asumir a priori, que el señor Lucho Cáceres es gracioso.

Lo que se cuestiona es que se caiga en los clichés y también en la falta de construcción.

Es que se le asigna muy poco tiempo al guion. Hay muchas películas peruanas que tienen fecha de estreno y no tienen guion escrito. ¡Es increíble! ‘Amigos en apuros’ ha tenido por lo menos, cinco versiones.-

¿En qué se han tenido que poner de acuerdo?

Yo apostaba más por el naturalismo, él no. Pero si hipotéticamente hubiera una segunda parte, sería con la parte de los mafiosos. Nuestros mafiosos ya no son naturalistas, son como exagerados, con ellos se van al sórdido mundo del Chino Miyashiro. ‘Rico’ está disfrazado como si fuera una especie de drag queen japonés (sonríe).

¿Consideran lo impredecible que es el público?

Sí claro y no deja de preocuparnos. Es la primera película comercial peruana que se hace sin dinero de auspicios. Ningún product placement. Pero no es que me enorgullezca, nos duele (sonríe). -¿Las comedias nacionales no abusaron de eso?

O sea, hay maneras y maneras de hacerlo. Créeme que si lo hubiéramos conseguido, lo hubiéramos hecho, pero como directores pelearíamos para que sea orgánico.

¿Cuándo filmas ‘Raíces’? Vuelves a tocar la política y la subversión.

El rodaje sería para mayo o junio. Esta es una película que quiere, junto a ‘La última tarde’, ser una trilogía política. En ‘Raíces’, hay un personaje que participó en la subversión. Hay otra película, ‘Nadie’, sobre un pariente de las Fuerzas Armadas.

En Raíces, hablas del vínculo padre e hija ¿no?

Sí. ‘Alejandra’ vive en Madrid, no viene a este país hace 22 años y cuando viene –venía a vender una casa materna en Cusco– descubre que su papá está vivo y está preso. Entonces, ella quiere conocerlo.

¿Cómo eliges a la top model Juana Burga para el protagónico?

Empecé a reunirme con algunas actrices peruanas y de pronto vi: ‘Juana Burga protagoniza ‘Los últimos’ en Argentina’. Vi el tráiler y se veía espectacular. Le escribí por Facebook, presentándome. Justo ella estaba por venir a Lima, nos tomamos un café –que para mí es el primer casting–, hicimos el casting con Lucho y funcionó muy bien. Rápidamente llegamos a un acuerdo, no fue espectacular (sonríe).

Entonces, por estos meses, estás entre el cine comercial y el de autor. –Ambos son necesarios. El cine artístico tiene que aprender del cine comercial a cómo venderse bien. Y el cine comercial tiene que aprender cómo se deben hacer las cosas bien. ❧