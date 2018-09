Beto Ortiz fue suspendido de Facebook por "incitar al odio" [FOTO]

El periodista Beto Ortiz compartió un mensaje tras sorpresa que tuvo cuando no pudo acceder a su cuenta Facebook , porque según la red social el periodista incita al odio y por tal motivo le suspendieron el ingreso por 24 horas.

Y como era de esperarse esto no dejaría tranquilo al periodista, quien manifestó su molesta por esta drástica decisión de la plataforma social que le no solo publicar algún contenido, sino además utilizar el chat, comúnmente conocido como Messenger.

El motivo para que Facebook le impida el acceso, es porque -según la plataforma social- el conductor de 'Beto a saber' incita al odio, y esto se habría demostrado en su última publicación en la que hizo referencia a la captura de un peruano por el robo de la medalla presidencial boliviana, donde él escribió un contundente mensaje.

"Boten a todos esos peruano de Bolivia! ¡Todos son iguales!", escribió la figura de ATV, que claramente recurría a la ironía. Y para Facebook esta publicación, infringe las normas sobre el lenguaje que incita al odio.

Pero como el periodista tiene acceso a otras redes sociales no dudó en dar a conocer esta suspensión mediante su cuenta de Twitter, donde tiene más de 3.6 millones de seguidores.

"Soy peruano y como peruano me burlo de los peruanos, pero @favebooksp se pone literal, me lee al pie de la letra y me sanciona por incitar al odio. ¿Qué será de mí? No sé si podré sobrevivir 24 horas sin FB. Me odio horriblemente", escribió Beto Ortiz.

No se conformó con publicar en Twitter, porque también utilizó Instagram, donde tiene más de 180 mil seguidores, para compartir el mismo mensaje.