¿Jazmín Pinedo encara a 'la Chama' por decir que le gusta Gino Assereto?

La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, Jazmín Pinedo tuvo un enlace en vivo con Rodrigo González a poco de terminar la emisión del programa Válgame Dios e inesperadamente en vez comentar otros temas el debate se centró en que ‘La Chama’ habría comentado que “le gustaba Gino Assereto”.

“Te quiero decir algo. No me quiero meter, ni estar en plan de nada”, empieza diciendo el popular Peluchín a la ex Vengadora, quien solo atina a responder con el rostro desencajado: “Estoy preocupada”.

“Aquí ‘La Chama’ acaba de decir que le gusta Gino Assereto”, comentó Rodrigo González, mientra que la orta conductora, Gigi Mitre hacia señas con los dedos, como diciendo “No”.

Fue este comentario y la reacción de la popular ‘Chinita’ que desató unos segundos de incomodidad antes que emita su respuesta.

“¡Ah! Está bien, es un chico guapo, me preocuparía que no le guste a nadie... Chama, tranquila, no te preocupes, a mí no me molesta que miren a mi novio, que miren no más, o sino le cae”, dijo entre risas Jazmín Pinedo.

Como era de esperarse “la señalada” aprovechó para aclarar lo dicho por el conductor de ‘Válgame Dios’.

“Yo dije que me gustaban los dos, como pareja, no él”, indicó Alexandra Méndez a las cámaras de Latina.

Luego del imprevisto e intentando aparentemente cambiar de tema, la presentadora de TV reveló que el novio de ‘Peluchín’ le parecía muy guapo, provocando que este respondiera con una broma.

“Me parece guapísimo tu novio. Una vez que manejaba en bicicleta, yo iba en mi carro por aquí no más, y de la nada venía en su bicicleta y dije, '¡Uy, qué guapo!', '¡Qué buen gusto tiene Rodrigo!'”, mencionó la ‘Chinita’.

Ante estas declaraciones, Rodrigo González aprovechó para bromear y dijo (en referencia a Gino Assereto) que podría tener una “cita doble, sin problemas”. Bueno habrá que tomarnos un vino los cuatro”, acotó Jazmín Pinedo.