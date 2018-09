Laura Linney:“No sobreviviría un solo día en los zapatos de Wendy”

La tres veces nominada al Óscar a mejor actriz, Laura Linney, es una actriz de mirada intensa y presencia indiscutible en la pantalla. Junto a Jason Bateman, su pareja protagónica y director, acaban de estrenar la segunda temporada de la serie ‘Ozark’ por Netflix donde ella interpreta a Wendy Byrde, una mujer que se ve obligada a huir junto a sus dos hijos adolescentes y su esposo (Bateman) de una peligrosa red del narcotráfico. La destacada intérprete conversó con La República y otros medios de Latinoamérica en un alto de las grabaciones.

¿Qué ha sido lo más difícil para ti al momento de crear a Wendy?

Nada. Todo este trabajo ha sido una experiencia maravillosa. Cuando las cosas están bien organizadas, todo parece fluir más fácilmente. La gente es muy buena, la producción es muy buena. La verdad no he sufrido mucho, he estado muy relajada. Además, los personajes tienen mucho sentido para mí, así que interpretarlos no me parece difícil, sino satisfactorio.

¿Es igual crear un personaje para el cine que para una serie?

Hay mucho que no puedo hacer en una serie de televisión que sí puedo hacer en una película, porque no tengo toda la información. Cuando trabajas en la storyboard, tú sabes el comienzo, el nudo y el final, puedes imaginártelo a detalle porque está escrito. El reto en un programa de televisión es averiguar cómo interpretar de manera que encaje con el personaje y lo puedas manejar según lo que decidan los escritores después. Así que trato de estar en el momento y no preocuparme demasiado.

¿Cómo ha sido tener a Jason Bateman como director?

Es fantástico. Nuestra compañía trabaja mejor cuando él es el director. Es bueno y está involucrado en la serie de una manera en que nadie más está, porque es su serie, él ayudó a crearlo. Hemos tenido otros buenos directores, pero cuando está él, todo el mundo da lo mejor de sí: se mueven rápido, todos se entienden, todo parece ir bien.

¿Qué piensas que pasará con la relación de Wendy y Maty?

No puedo decirte eso (risas). Son una pareja casada que está lidiando con mucho estrés y están en peligro.

¿Cuál es tu opinión acerca de las motivaciones de Wendy?

Ella es fuerte y muy inteligente. No es muy madura emocionalmente, así que hay una desconexión: ella es muy capaz, pero reacciona muy fuerte, no es muy sabia, pero es capaz.

¿Las escenas de acción las llevas hasta el final?

Sí, es algo que hago. No es una carga emocional, porque amo lo que hago.

Háblanos un poco de tus hijos en la serie, ¿cómo piensas que van a crecer con el tipo de padres que tienen?

No puedo decirte (risas). Estás fisgoneando. A, no lo sé, y B, mi opinión es irrelevante. La decisión está en los escritores.

¿Alguna vez te sorprendió el guion con algo que no veías venir?

Sí. Hay sorpresas a lo largo de la temporada, o puedo elegir. Mi personaje no es muy madura, es reactiva, lo que la pone en peligro.

¿Un personaje debe sorprenderte siempre?

No, no necesariamente, pero es divertido interpretar a alguien que es tan reactiva, que no es cuidadosa, porque no puede con ella misma.

¿Hay algo que te disgusta de la trama?

En cuanto a las creencias de los personajes, definitivamente. Yo soy una actriz, jamás me metería en las situaciones de mi personaje. Soy una buena niña, no me puedo meter en problemas. No podría soportar la presión de todo ni manejarla, soy muy sensible. No sobreviviría un día en los zapatos de Wendy, no tengo su fuerza. No es un ser humano ético, su lógica está al revés. Pero interpretarla es muy divertido.

¿Hay similitudes entre tú y Wendy como madre?

No. Nunca les haría a mis hijos lo que les hace a los suyos.

¿Qué opinas de esta era en la televisión?

Ahora todo es diferente. La gente, cuando era niña, o bien eran actores de teatro o de televisión, nunca cambiaban. Ahora la televisión parece que creciera a través del internet por el streaming y porque ahora la gente puede ver todos los episodios ahí. Es interesante ver las diferentes dinámicas. ‘Game of Thrones’ parece ser una de las pocas series que se siguen, porque ahora tenemos Netflix para ver cualquier serie o película. Todo esto influencia en la escritura y la actuación, pero también ha hecho a la producción más sofisticada, así como la historia. Y es más cinemático. Lo que los cinematógrafos pueden hacer ahora, elegir su propia locación.