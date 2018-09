Combate: Marisol Crousillat saca a Cathy Sáenz del reality y participantes lloran en vivo

Piden homenaje para la productora. Antes de que termine la segunda semana de septiembre se dieron a conocer algunos cambios en el programa 'Combate', reality de competencia que se emite por la señal de ATV. Los conductores del espacio Gian Piero Díaz y Renzo Schuller reunieron a los participantes para ver juntos el material que la producción había preparado. Este anunciaba un inicio y fin en el trabajo de Cathy Sáenz.

En el video que se mostró en 'Combate' se puede ver a una mujer bajando unas escaleras y caminando por un departamento. El clip que duraba sólo segundos dejaba al descubierto que se trataba de la productora de televisión Marisol Crousillat, quien inició con el formato de 'reality de competencia' en la televisión peruana.

Lo expuesto en el programa ocasionó diversas reacciones por parte de los miembros del equipo rojo y verde. Las cámaras enfocaron a Diana Sánchez, quien no evitó botar unas lágrimas al conocer que Cathy Sáenz sería despedida para que Marisol Crousillat asuma la producción general del programa 'Combate'.

Quien no pudo ser consolado fue la pareja de Jazmín Pinedo y amigo de Cathy, Gino Assereto. Él manifestó la gran admiración que siente por la productora, ex 'Esto es guerra', y que no podía creer que se iba a quedar sin empleo en ATV por el polémico regreso de Crousillat. Renzo Schuller se unió a las expresiones y dijo que él también quería llorar, pero se controlaba porque tenía un micrófono en la mano.

Marisol Crousillat criticó el trabajo en producción de Cathy Sáenz en 'Combate', y con eso, la labor de los conductores de televisión y miembros de los equipos.