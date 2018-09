Miguel Hidalgo sobre Tilsa Lozano: "Ella tiene cosas que no me gustan" [VIDEO]

Tras haber protagonizado comprometedoras imágenes con mujeres en una discoteca, la pareja de Tilsa Lozano se presentará en el programa del periodista Beto Ortiz para dar su descargo.

"Aquí el culpable de toda esta situación soy yo", indicó Miguel Hidalgo en un adelanto difundido este jueves 13 de agosto en el Facebook de Beto Ortiz.

En este nuevo adelanto, el comunicador y empresario confirmó que mantiene diferencias con Tilsa Lozano. "Ella tiene estas cosas que no me gustan. Está el show de la televisión y está la vida real. Y yo soy de la vida real", indicó.

"Son peleas, peleas que uno debe seguir superando en el día a día. De repente a la hora de la hora pasa un tiempo, no me caso y no se pueden solucionar. Es una posibilidad también", añadió en otra parte del corto video.

En esta entrevista, Miguel Hidalgo tendrá que aclarar distintos puntos que se han generado tras su 'ampay' en una discoteca. Entre los temas que aclarará, el comunicador afirmará si su relación con Tilsa Lozano continuará o no. Algo que "La Vengadora" no ha podido esclarecer.

Otro de los puntos que el popular 'Miguelón' esclarecerá es si él fue partícipe activo de los embarazos de su pareja. Delicada situación que la propia Tilsa Lozano tocó en entrevista con el programa 'Válgame Dios'.

¿Hubo infidelidad? Un tercer e importante tema que todos los seguidores de Tilsa Lozano quieren saber sí o sí de la boca del propio empresario. Aunque no se trata de un 'Valor de la Verdad', Miguel Hidalgo también deberá afirmar o negar si el tema "Loco" Vargas (por exrelación del futbolista Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano) tuvo que ver en el quiebre de su historia de amor con "La Vengadora".

El quinto punto y no menos importante es saber el parentesco o cercanía de Miguel Hidalgo con las mujeres con las que fue captado por las cámaras de 'Válgame Dios'. Aquí el primer avance de lo que se verá en programa de Beto Ortiz.