Rubén Blades es nombrado académico en Universidad de Nueva York

La Escuela NYU Steinhardt de Cultura, Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Nueva York, anunció que el reconocido cantante, compositor y músico panameño, Rubén Blades, fue nombrado Inaugural Scholar-in-Residence del decano de esta institución. Asimismo, informaron que durante un año, Blades se reunirá con estudiantes y profesores para explorar colaboraciones para promover y fomentar la diversidad y promover ideas de cambio social, a través de la música.

También ayudará a elevar aún más la voz de la comunidad latina y la población estudiantil. Blades, compartió la noticia con todos sus seguidores en sus redes sociales: "Regresando a la Universidad...Estoy entusiasmado con la oportunidad de promover el valor de la música como instrumento de cambio social con la comunidad de NYU Steinhardt. Tener información y no compartirla es malgastar el conocimiento y para mi, será un privilegio conectar con estudiantes que sienten pasión por las causas en las que creen...".

En tanto, se confirmó que la nueva película del cineasta panameño Abner Benaim 'Yo no me llamo Rubén Blades' ha sido escogida por la Academia de Cine de Panamá para representarlos tanto en los Oscars como en los Premios Goya. Después de hacer su premiere en el Festival de Cine y Música South By Southwest (SXSW) y ganar el premio de la audiencia, la película hace recorrido por el circuito de exhibición de varios países latinoamericanos. El material,recorre 50 años de carrera del artista, quien habla sobre su infancia en Panamá, del primer tema social que escribió en 1969 y cómo nacieron otros, cómo comenzó en la música y llegó a las Estrellas de Fania, una relación que "fue de la alegría a la decepción".