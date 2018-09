Brunella Horna revela triste secreto familiar en conferencia de prensa

Mostró su lado más gentil. Brunella Horna confirmó que será una de las figuras mediáticas que estará 23 horas apoyando en la Teletón 2018, campaña que se realiza todos los años a nivel nacional para apoyar a los más niños de la clínica San Juan de Dios.

En la conferencia de prensa del evento que se realizará los días 14 y 15 de septiembre, Brunella Horna contó por primera vez el difícil momento que vivió con su familia y cómo es que la Teletón los ayudó.

En una entrevista para el portal de espectáculos local, la chiclayana reveló que su hermano menor no podía caminar. Gracias a un tratamiento en la clínica San Juan de Dios, el pequeño, que ahora tiene 8 años, se recuperó y ahora vive feliz.

"Yo estuve, yo participé en Chiclayo con mi hermanito, durante todo un año de tratamiento. De verdad que vi cómo era cada persona, cada enfermera, todo el tratamiento que le hicieron ese año y era un tratamiento A-1", contó Brunella Horna en entrevista con “El Show” sobre cómo se desempeñan los profesionales de salud en dicha clínica.

Tal y como contó la novia del congresista Richard Acuña, su hermanito nació con un problema en las piernas, por lo que tuvo que realizar terapias para poder caminar: "Nunca lo he contado, me parece súper importante. Yo lo viví, cuando yo vivía en Chiclayo, mi hermano nació con sus piernas... no podía caminar, no podía pisar muy bien. En otra clínica de Chiclayo nadie tenía tratamiento, a mi mamá le dijeron que la única clínica que tenía tratamiento era San Juan de Dios", detalló la rubia.



"Mi hermano hoy en día puede caminar gracias al tratamiento (...) para mí fue difícil", agregó Brunella Horna, quien este martes 18 sorprenderá a Richard Acuña por su cumpleaños.