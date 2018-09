Dorita Orbegoso lloró al revelar triste detalle sobre su padre [VIDEO]

De Dorita Orbegoso es común escuchar sobre su estilizada figura corporal, su talento para el baile y de sus impresionantes fotos sexys que comparte en Instagram. Sin embargo la guapa modelo sacó a la luz algo que conmovió a todos los conductores del programa 'En boca de todos'.

Ella inició la conversación contando que uno de sus mejores deseos para esta Navidad es estar acompañada de su hermana, quien vive en el extranjero y que no la ve desde hace varios años que no se ven. Y con referencia a su padre, Dorita reveló que está distanciada de su padre "desde hace 14 años" debido al carácter que él tiene, pero que a pesar de "no tener una buena relación" con su progenitor igual lo ama.

"Él sabe que el día que me quiera llamar, hablar, escribir o juntarse conmigo, yo voy a estar siempre para él en todo momento", reveló la bailarina causando sorpresa en los conductores del espacio televisivo. Luego aclaró que esta separación se debe a que su papá tiene otra vida y trabaja lejos.

Sin embargo Dorita Orbegoso, aún sabiendo que es difícil que su papá vea el video del programa de América TV, aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje que le conmovió hasta las lágrimas. "Si en algún momento, él va a ver esto decirle que lo extraño mucho, que lo quiero abrazar. Es una importante para mi y él lo sabe. Me hace mucha falta y lo necesito. Espero que en algún momento me pueda llamar", dijo emocionada la exchica reality.

Estas palabras hizo que Maju Mantilla que recalcara el valor importante que es la familia y por ello espera que el deseo de Dorita se pueda cumplir. "Seguro que sí se va a cumplir tu deseo. A veces cuando pasan cosas difíciles, por orgullo o por necios no queremos responder, pero con la comunicación se soluciona todo. Va a llegar ese momento especial que va a ser gracias a Dios algo tan lindo, y queremos verte feliz cuando esto suceda".