Henry Cavill no volverá a interpretar a Superman

Henry Cavill se despide de Superman. El actor ya no interpretará al personaje de DC Comics debido a desacuerdos con Warner. Al parecer, el distanciamiento entre el actor británico y Warner comenzó cuando el estudio le pidió hacer un cameo en la película Shazam, pero Cavill se negó alegando problemas de agenda. Esto provocó descontento al estudio y problemas con el contrato, por lo que él prefirió automáticamente quedar fuera.

Según fuentes cercanas al actor, su reciente fichaje en el papel protagónico de la serie de Netflix sobre las novelas de The Witcher es lo que mantendría con la agenda ocupada a Cavill. Otras hipótesis argumentan que ese fichaje se produjo después de que el estudio decidiera prescindir de Superman. Según estas últimas informaciones, Warner quiere reiniciar su universo cinematográfico DC y se propone hacerlo cambiando a Superman por Supergirl, que protagonizaría su propia película en solitario. Si nos atenemos al canon de los cómics, las aventuras de Supergirl tienen lugar cuando Kal El es aún un niño.

Cavill encarnó al héroe desde el 2013, aunque como explican fuentes también el personaje necesitaba dar un giro. “Superman es como James Bond, cada cierto tiempo debe cambiar de actor", citó The Hollywood Reporter.

Cabe mencionar que es posible que Superman ya no sea el centro del Universo DC en la gran pantalla, pero aún hay varios héroes de los que le acompañaron con película en camino. Gal Gadot volverá en noviembre de 2019 con Wonder Woman 1984. Jason Momoa protagoniza su propia película de Aquaman este mes de diciembre, y Ezra Miller sigue embarcado en el proyecto de una película en solitario de The Flash que comenzará a rodarse a comienzos de 2019.